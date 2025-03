Teresa e le altre, tutto da ascoltare. Uscita l’ultima puntata del podcast

Oggi esce l’ultima puntata, la quinta, del podcast "Teresa e le altre" che è dedicata al primo voto delle donne italiane, il 2 giugno del 1946, e alla battaglie per il lavoro. Si potrà ascoltare sulle principali piattaforme internazionali (Spotify e Spreaker), per coinvolgere un pubblico più ampio possibile, come le altre puntate della serie curata dalla Fondazione Cdse.

Il primo episodio, purtroppo attuale a oltre un secolo di distanza, è "Rivoluzionarie di professioni: operaie, sindacaliste e la marcia contro la guerra del 1917". Prende il titolo dall’accusa rivolta a Teresa Meroni, sindacalista alla guida degli operai tessili in Valbisenzio. Mentre la seconda puntata riguarda le "vacanze montane" tra Ottocento e primo Novecento e si chiama: "Di carta e di latte. Smanie per la villeggiatura tra scrittrici, serve e balie" nei borghi dell’Appennino.

Il terzo è "Mia figlia studierà. Maestre, alunni e libri per volare", il quarto si intitola "Fibre resistenti. Campi, boschi e la guerra alle porte" sulle contadine che travolte dal secondo conflitto mondiale, resilienti e costruttive, non si spezzarono.

L’intero podcast, ora disponibile, narra storie di donne, incontri e lavoro. Voci ed emozioni che popolano il lungo racconto realizzato grazie al lavoro delle ricercatrici del Cdse.

Autrici e voci narranti sono Alessia Cecconi e Luisa Ciardi, ricercatrici storiche della Fondazione Cdse, la regia è di Lorenzo Tempestini e le letture di Giulia Aiazzi. Registrato nel 2024 il podcast si avvale della collaborazione scientifica di Simonetta Soldani, tra le massime esperte di storia di genere dell’età contemporanea, e dedica ogni episodio ai vari tipi di lavori femminili collegati al periodo 1900-1950, tracciando il cammino dell’emancipazione femminile, attraverso piccole grandi vite straordinarie.

Elena Duranti