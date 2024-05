Tenta di corrompere i finanzieri

Ha tentato di corrompere i militari della Guardia di Finanza durante un controllo su strada: per questo un cittadino cinese quarantenne, titolare di una ditta tessile del Macrolotto, è stato denunciato. Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Prato, Enrico Blandini, si è complimentato con i tre militari. Il quarantenne si trovava a bordo di un furgone, condotto da un autista e carico di prodotti tessili non accompagnati dalla necessaria documentazione che ne giustificasse l’origine e la destinazione. Dopo l’alt dei militari e le preliminari attività di identificazione e controllo documentale, i due occupanti del furgone sono stati invitati ad aprire il portellone del vano posteriore per un’ispezione più approfondita della merce. A questo punto il titolare dell’impresa che curava la spedizione della merce si è avvicinato agli uomini in divisa e ha mostrato una banconota da 50 euro, invitandoli ad accettare denaro, il tutto accompagnato da un ghigno e un occhiolino. L’iniziativa, tesa a convincere i militari a non adempiere alle attività di constatazione delle irregolarità fiscali, ha trovato pronta risposta da parte delle fiamme gialle che hanno interrotto la propria attività per accompagnare il cinese in caserma e procedere alla denuncia. La banconota è stata sottoposta a sequestro.