Team Soudal trionfa alla Kronplat King

Prestazione di assoluto livello per il Team Soudal di Montemurlo che ha conquistato due successi alla Kronplatz King Marathon, una delle gare di mountain bike più prestigiose svoltasi in provincia di Bolzano. Per la terza volta consecutiva Leonardo Paez e, per la seconda, dopo la vittoria del 2022, Adelheid Morath sono stati incoronati vincitori come "Re" e "Regina" del Plan de Corones. La coppia del Team Soudal Montemurlo è ormai da anni protagonista nella Marathon di San Vigilio di Marebbe e ha completato quest’anno una splendida sequenza sull’impegnativo percorso lungo 64 Km con 3.150 metri di dislivello, aggiungendo questa gemma alle vittorie di questa stagione. Paez dopo una lotta avvincente ha tagliato per primo il traguardo, mentre nella gara femminile, Adelheid Morath ha trionfato dopo una gara intensa. E qui un vero trionfo per la società pratese, in quanto con un ritardo di 59 secondi si è classificata la sua compagna di squadra Sandra Mairhofer. Tra l’altro Paez ha realizzato una bella impresa con il successo, essendo il primo nella storia della Kronplatz King MTB Marathon a conquistare per tre volte la vittoria. Infine da ricordare per il Team Soudal anche la prestazione del rider umbro Alessio Trabalza che dopo una prima parte da protagonista ha tenuto anche nella seconda conquistando alla fine un brillante settimo posto.

An.Mann.