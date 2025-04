Tc Prato: Successi nei Campionati Over e Presentazione del Torneo Under 18

Entra nel vivo la stagione del tennis. Lunedì al Tc Prato ci sarà la presentazione dello storico torneo internazionale riservato agli under 18 ma intanto per il circolo pratese fioccano già i risultati positivi. Gli over 45 hanno infatti conquistato il titolo regionale grazie alla vittoria in trasferta ottenuta contro l’A.T. Piombinese; nel campionato over 70 il Tc Bisenzio è stato invece sconfitto in finale dal Ct Firenze. Sempre per quanto riguarda il Tc Bisenzio, la formazione di serie B2 maschile esordisce oggi in casa contro il Team Vianello nel campionato cadetto dopo la promozione dalla serie C dello scorso anno. I Bad Boys del Fabbricone torneranno subito in campo poi domenica 27 aprile in trasferta a Roma contro Ferratella per la seconda giornata. In seguito, domenica 11 maggio si giocherà il derby al Fabbricone contro Ct Giotto Arezzo, domenica 18 maggio ci sarà la trasferta a Siena, domenica 25 maggio la sfida contro il Match Ball Firenze e domenica 1° giugno sfida contro Professione Tennis Park a Calenzano. "Sarà un campionato con tante sfide toscane - spiega il diesse del Tc Bisenzio Stefano Bonechi - ma è l’occasione per i nostri ragazzi di fare esperienza in proiezione della partecipazione alla serie A2". Infine al Ct Etruria si è concluso il torneo indoor valido per i campionati toscani veterani. Nel doppio maschile over 55 il duo del circolo di casa composto da Marco D’Alò e Roberto Fissi si è imposto su Massimiliano Mellini e Simone Giani per 64 75, mentre nel doppio maschile over 50 la coppia del Tc Prato, Franco Mazzoni ed Enrico Innocenti, ha superato in finale il duo del Costa Azzurra Maurizio Lastrucci e Lorenzo Fedi 62 75.

M.M.