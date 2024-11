Tc Bisenzio, fuori dai playoff. A un passo dal grande colpo

La corsa verso la possibile promozione nella massima serie si conclude in semifinale play off per il "Fabbricone". Nella prima sfida decisiva di serie A2 il Tc Bisenzio viene sconfitto al doppio di spareggio dal Circolo Tennis Reggio. Resta un po’ di rammarico per la squadra capitanata da Marco Paltracca, perché nel doppio conclusivo i pratesi non hanno potuto schierare Samuele Pieri, protagonista della sfida sia in singolare che in doppio prima di dover abdicare per crampi poco prima del match decisivo per lo spareggio. Cosimo Banti ha superato Riccardo Sansone (6-0, 6-1), poi sono arrivate le due sconfitte di Andrea Militi Ribaldi e Gabriele Bonechi. A rimettere il match in equilibrio ci ha pensato, appunto, Pieri, aggiudicandosi per 6-4, 3-6, 6-4 la sfida con Andrea Guerrieri, numero 400 al mondo, dopo tre ore di partita. Sul 2-2 Pieri e Militi Ribaldi hanno superato 6-4, 6-3 il duo composto da Zanasi e Bartoli, mentre Bonechi e Banti hanno perso contro la coppia Guerrieri-Sansone. Al doppio di spareggio Pieri è impossibilitato a continuare e il Fabbricone schiera Banti insieme a Militi Ribaldi, contro il duo emiliano composto da Guerrieri e Sansone, che alla fine prevalgono 7-5, 6-2. "Ci stava di uscire, ma così fa male perché già avevamo dovuto fare a meno del nostro straniero che si era infortunato - spiega il direttore sportivo del Tc Bisenzio, Stefano Bonechi -. Nel momento decisivo ci è mancato il nostro numero uno. Comunque dobbiamo fare un plauso alla squadra arrivata a un passo dalla finale".

L.M.