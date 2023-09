Tavoli del burraco pieni. Prato e Pistoia si ritrovano

"Dacci oggi il nostro burraco quotidiano" è il paternoster che recita il burrachiano di Prato e Pistoia, simpaticamente a braccetto come non lo furono dal dì del furto della Sacra Cintola. Ora che si è affermato sostanzialmente il "liberi tutti" dal Covid gli aficionados riprendono il rito antico con interscambi frequenti, mentre in altri ambiti le due realtà continuano a contrastarsi amabilmente a cominciare dal calciocon i derby sempre accesi.

Il fondamento resta quello ludico, una sorta di reparto giocattoli della serata, favorito dalle iniziative di Luana Racaniello di Burracomania Prato mercoledì e domenica al circolo Billions; Laura Aschieri del circolo "Due di picche" venerdì e sabato all’Enjoy the game di Montecatini; il Circolo Tennis club di via Firenze con le immarcescibili Anna Lombardi e Laura Colzi; il Lago 1 maggio ad Agliana; il cosiddetto "club dei rincoglioniti" ai piedi del Serravalle da Michela o da Annalisa a Pistoia.

Target di partecipanti: sesso femminile in prevalenza (circa l’80% rispetto ai maschi) con un fondamento democratico, in cui puoi trovare l’avvocato, l’ex direttore di banca che ti delizia con le verdure di giornata, il muratore, il vivaista,il tessitore, la signora sempre presente ai bisogni delle amiche in un mondo che è qualche volta una scarpa con il numero sbagliato.

Nell’insieme il fondamento è quello familiare e genuino con un movimento finanziario contenuto: è di appena 10 euro la quota che bisogna pagare per fare la partita, divertirsi insieme e rifocillarsi.

Unica raccomandazione: non giocare con la moglie o col marito. Ha generato più divorzi il burraco che l’infedeltà coniugale, nonostante il parere contrario di chi sostiene che due cose mantengono unite le creature: il letto e il gioco.

Nel burraco nostrano, dove solitamente prevale gente oltre gli anta, ci si affida soprattutto al burraco, appunto, in un’unione insolita e in un unico lodevole intento fra Prato e Pistoia, un tempo fratelli coltelli. Nel burraco invece i "nemici" messi contro dal campanile si ritrovano fratelli e basta.

Roberto Baldi