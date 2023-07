Targa di ringraziamento all'Anc a Carmignano: il volontariato non va in vacanza

Il volontariato non va mai in ferie, soprattutto quando ci sono le emergenze. Sabato il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti ed il comandante della polizia municipale Rolando Palagini, hanno ringraziato con una targa ricordo il nucleo mediceo dell’Anc (Associazione nazionale carabinieri) per il servizio svolto dal volontario Pasquale Coppola in occasione dell’alluvione in Emilia Romagna. Alla consegna della targa, oltre alle autorità, erano presenti i volontari che hanno ricevuto attestati di stima e professionalità. L’attività dell’Anc consiste nella collaborazione tutto l’anno con il Comune di Carmignano alla sorveglianza di molte manifestazioni culturali, sportive e ricreative. E negli ultimi mesi la collaborazione si è estesa, varcando i confini del territorio: nel marzo scorso c’è stata la partecipazione (insieme al nucleo Anc di Prato) alla scorta ed all’assistenza dei ragazzi del cammino di San Jacopo, che sono partiti da Prato ed a tappe sono arrivati a Livorno. Poi a maggio il servizio d’ordine alla corsa "Guarda Firenze" e non sono mancati i momenti di formazione a livello regionale e la decisione di costituire un’apposita unità di crisi Anc Toscana necessaria per la gestione coordinata delle emergenze e, in particolare, di questa, ancora in corso, in Emilia Romagna.