Tante idee per famiglie fra arte e divertimento. E il Presepe di Iolo

Qualche appuntamento a misura di famiglie per questi giorni di vacanza. Il giorno di Santo Stefano alle 16.30 al Museo del Tessuto c’è Battery Mommy, in collaborazione con Cinefilante, un cortometraggio di Jeon Seungbae per bambini dai 4 ai 7 anni (presenza obbligatoria di un adulto). E’ la storia di una piccolissima batteria che lavora in un asilo, nascosta all’interno di vari oggetti elettrici, come la pistola per le bolle di sapone, una macchina fotografica, il termometro: un giorno scopre che l’albero di Natale nella stanza dei bambini èin fiamme e sarà lei a risolvere tutto; al termine ci sarà un laboratorio creativo (costo 5 euro, prenotazione: [email protected]).

Il giorno dopo alle 16 per i bambini dai 3 ai 6 anni il Pecci propone Fare e disfare con i nonni, un laboratorio ispirato agli insegnamenti di Munari e alle opere di Eccentrica, la mostra permanente delle collezioni del museo: i piccoli potranno divertirsi a sperimentare con i materiali e le loro differenti qualità, scoprendo combinazioni tattili e sensoriali sorprendenti. Invitati speciali per questa occasione sono i nonni e le nonne, ma anche genitori, zii o altri accompagnatori adulti che abbiano voglia di divertirsi e giocare con l’arte (costo 5 euro a partecipante, prenotazione obbligatoria: [email protected]).

Sabato l’appuntamento è invece alle 16 in Palazzo Comunale, che apre le porte a famiglie e bambini con una visita guidata pensata per il pubblico più piccolo. Sarà possibile ammirare i dipinti e le sculture che impreziosiscono le sale del più importante palazzo cittadino e ascoltare il racconto della città attraverso i volti di personaggi storici e di artisti (prenotazione obbligatoria a [email protected]).

Domenica alle 15.30 ci si sposta al Museo dell’Opera del Duomo con la visita animata dal titolo Il Duomo racconta storie e leggende: con un apposito kit si scopriranno segreti e curiosità della collezione museale, guidati da un’operatrice (costo 5 euro, prenotazione obbligatoria a [email protected]).

Da non perdere il giorno di Santo Stefano il Presepe vivente di Iolo, che la locale Misericordia organizza ogni due anni in collaborazione con la parrocchia e l’associazione Il Villaggio. Una rappresentazione storica della Nativita con oltre 250 figuranti, realizzata grazie al lavoro di decine e decine di volontari: l’appuntamento è dalle 17 alle 19 in via Andrea Guazzalotti e in piazza della Pieve (si ripeterà lunedì 6 gennaio con l’arrivo dei re Magi e gli stessi orari). Una rappresentazione corale, risultato di un lungo e paziente lavoro nel ricostruire gli ambienti, riprodurre gli abiti preparati dalla maestria della sartoria della parrocchia: ci saranno botteghe che rievocano i mestieri antichi, la scuola, il coro, il laboratorio di ceramica dove una professionista insegnerà ai bambini, il laboratorio di falegnameria, la scuola di ballo con le danze d’epoca. Davvero un bel esempio di impegno per la comunità e la tradizione.

Infine, da ricordare A Christmas Carol, il musical ispirato al celebre racconto di Charles Dickens che andrà in scena venerdì 27 dicembre alle 21 al Politeama. Protagonista sul palco Roberto Ciufoli nei panni di Ebenezer Scrooge. Una storia che fa riflettere sull’avidità, l’indifferenza e il potere della trasformazione personale e che rappresenta "un’esortazione per tutti ad avere un atteggiamento che guardi maggiormente agli altri", come sottolinea il regista Fabrizio Angelini che firma anche le coreografie. Biglietti in teatro o su Ticketone, con sconti per gli spettatori under 14.