Talenti in streaming Attrice pratese sarà una giovanissima Fallaci nella nuova serie tv

Vittoria Mangani, quindici anni appena compiuti, figlia di Simone, assessore alla cultura del comune di Prato, sarà Oriana Fallaci da giovane. Alla sua prima esperienza davanti alla macchina da presa, la giovane neo attrice pratese può ritenersi già soddisfatta: entra nel mondo del cinema e della fiction dalla porta principale, con un personaggio che fa parte della nostra storia. E tutto è partito dalla sua città. Prima ha seguito un laboratorio teatrale al Metastasio "Le arti della scena" a cura di Pasquale Scalzi, poi un primo provino sostenuto qualche mese fa a Manifatture Digitali.

E come succede nelle carriere più belle, dopo un primo provino, un altro e poi un altro ancora, fino ad avere la risposta definitiva da parte della produzione. Una giovane Oriana Fallaci, staffetta partigiana, sarà Vittoria Mangani. Undici pose che equivalgono a un bel po’ di scene, girate la scorsa primavera tra le campagne laziali e gli studios ex De Paolis di via Tiburtina, un grande budget (si parla di 22 milioni di euro) un grande cast su cui spicca l’attrice Miriam Leone (nella foto Ansa), che interpreterà appunto la grande giornalista toscana in età adulta.

Otto puntate che vedremo sulla piattaforma Paramount Plus in collaborazione con Minerva Pictures, probabilmente nei primi mesi del 2024 con il titolo di "Miss Fallaci". La serie racconterà con un taglio inedito un periodo poco esplorato della vita di Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice nota in tutto il mondo con oltre 25 milioni di copie vendute dei suoi libri, tradotti in 25 lingue. La direzione creativa della serie è di Luca Ribuoli, che dirigerà i primi quattro episodi; gli altri episodi saranno invece diretti da Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella. L’infanzia e l’adolescenza nelle campagne toscane, l’impegno politico di Oriana Fallaci come staffetta partigiana con il nome di Emilia, la passione per il giornalismo che porterà la giovane Oriana a trasferirsi negli Stati Uniti come inviata del settimanale L’Europeo. Prima di trasformarsi in una cronista d’assalto con una lunga serie di interviste scoop ai personaggi politici più importanti del mondo, Oriana racconterà la Hollywood delle stelle del cinema.

Nel cast di "Miss Fallaci" ci sono anche Maurizio Lastrico nel ruolo del giornalista Alfredo Pieroni, mentre i genitori di Oriana saranno interpretati da Giordano De Plano e Rosanna Gentili. C’è molta attesa per questa serie tv, visto lo spessore del personaggio a cui è dedicata. Per la lunga carriera che l’ha vista protagonista fino a pochi mesi prima della morte, avvenuta nel 2006, tutto fa supporre che "Miss Fallaci" possa avere anche una seconda stagione: quella che potrebbe raccontare la Fallaci inviata di guerra.

Dopo la modesta fiction Rai del 2015 diretta da Marco Turco, interpretata da Vittoria Puccini e intitolata "L’Oriana", stavolta "Miss Oriana" potrebbe subito trasformarsi in un grande successo di pubblico. Di sicuro per la giovane pratese Vittoria Mangani questo lavoro potrebbe essere l’inizio di una carriera da attrice, senza tralasciare per il momento, gli studi in un liceo classico pratese.

