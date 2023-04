Studenti eccellenti Olimpiadi di finanza Dagomari in finale

Doppia qualificazione per l’istituto professionale Dagomari alle Olimpiadi nazionali di Economia e Finanza promosse dal Miur. Dopo una dura battaglia a colpi di calcoli e nuemri si qualificano per le gare nazionali, dopo aver vinto le competizioni regionali, Niccolò Mastrolia della 1G AFM per la categoria Junior e Matteo Niccoli della 3C Sia per la categoria Senior.

Gli studenti si ritroveranno il 5 maggio a Milano per la gara finale che vedrà uno studente per ogni regione, rispettivamente per ciascuna categoria, accompagnati dai loro docenti, i professori Annamaria Frati e Marcello Contento, che li hanno guidati durante il percorso di studio e formazione.

Soddisfatta la dirigente Claudia Del Pace che sottolinea come "i presupposti educativi e didattici dell’iniziativa, in un’ottica collaborativa e non competitiva, rappresentano un importante momento di crescita e di formazione per i nostri studenti. Auguriamo un grosso in bocca al lupo ai nostri studenti che rappresenteranno la nostra regione alle fasi nazionali".

Una bella soddisfazione per la scuola di via Reggiana che conquista diretta il nulla osta delle finali grazie alla mente brillante di Niccolò e Matteo. Non è satto facile raggiungere tale risultato: alle prime gare di selezione hanno partecipato circa 80 ragazzi suddivisi per ogni categoria: Junior (riservato agli alunni del biennio) e senior (riservato agli alunni delle terze e quarte).

Gli argomenti, oggetto della gara, sono stati l’economia e l’educazione finanziaria.

"Un momento di gioco - aggiunge la dirigente Del Pace -, ma anche di formazione e riflessione, su temi che oggi rivestono una crescente centralità nella nostra società. Un modo diverso di fare didattica e imprare".

