Strade e vie intitolate a quattro grandi donne: ecco chi sono

Saranno intitolate a quattro nomi di importanti donne della cultura, del cinema e del giornalismo altrettante strade e piazze della città: l’assegnazione dei nuovi toponomi è stata approvata ieri dalla Giunta comunale su proposta dell’assessora alla Mobilità Flora Leoni. Il piazzale tra via Liliana Rossi e via Tirso verrà dedicato a Carla Lonzi, scrittrice, critica d’arte, filosofa e personalità di spicco nel mondo del movimento femminista degli anni ‘60/’70 del secolo scorso. La nuova viabilità parallela a via Giuseppe Valentini verrà attribuita all’attrice pratese Sarah Ferrati, ricordata tra le altre cose per la sua interpretazione televisiva de Le sorelle Materassi accato a Rina Morelli nel 1972, sceneggiato tratto dal romanzo di Aldo Palazzeschi. La strada traversa sarà dedicata invece a Ilaria Alpi, la giornalista italiana vittima di un agguato in Somalia. Nella stessa area sorgerà un giardino che verrà dedicato a Francesca Bertini, attrice e produttrice nata a Prato che ha rappresentao il primo esempio in Italia di diva cinematografica nei primi del ‘900. La Commissione Toponomastica di Prato, presieduta dall’assessora Flora Leoni, è composta da cinque eminenti studiosi: i professori Claudio Cerreteli e Giuseppe Centauro, il musicologo Goffredo Gori, il Maestro Giovanni Bensi e Diana Toccafondi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e del Comitato tecnico scientifico archivi del Mibact.