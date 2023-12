Stop alle tasse ancora più corto

I pagamenti delle tasse nelle zoner alluvionate sono sospesi fino al 17 dicembre. Si accorcia ulteriormente dunque il periodo di stop rispetto alla data del 20 dicembre diffusa in un primo momento. Intanto da ieri è operativo lo sportello della Regione per le aziende. I titolari delle imprese dal portale https:bandi.sviluppo.toscana.itassistenzaemergenze possono prenotare un appuntamento per gli sportelli di Prato e Campi Bisenzio. Ci si può anche presentare in via Galcianese 34 direttamente. Chi vuole compilare le domande da solo ma ha qualche dubbio può scrivere a [email protected] per problemi di natura informatica o a [email protected] per le informazioni da inserire nel modulo. L’assistenza on line funzionerà negli stessi orari di quella degli sportelli: dalle 9 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 18 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 13 il sabato. Saranno evase tutte le mail inviate entro le 17 del 29 dicembre. Sviluppo Toscana garantirà circa 32 appuntamenti in presenza al giorno e la durata di ognuno è di mezz’ora. Ai quesiti arrivati per posta elettronica sarà risposto entro un’ora per le domande più semplici ed entro 24 ore per quelle più complicate. C’è tempo fino alle 20 del 31 dicembre per presentare le domande.