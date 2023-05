Startup innovative, i progetti premiati dalla Provincia e dai Maestri del Lavoro

Prato, 18 maggio 2023 - "Silver Link", “Eco T-shirt”, “Rewater” e “ALEA smart”: sono questi i progetti che si sono aggiudicati la vittoria in occasione dell'iniziativa organizzata dalla Provincia di Prato e il Consolato di Prato dei Maestri del Lavoro, che ha visto coinvolti i ragazzi dei licei Convitto Cicognini, Carlo Livi e Niccolò Copernico. Ragazzi ai quali si chiedeva di realizzare una startup innovativa. Le idee brillanti non sono mancate e alla fine sono stati premiati 15 studenti.

I premiati

Per il Convitto Cicognini sono stati selezionati Filippo Lovallo, Wang Hanyu e Francesco Marchetti con la start up “Silver Link”, una particolare collana con più sensori a 360° collegati ad un auricolare, che tramite l'uso dell'intelligenza artificiale consente alle persone non vedenti di evitare ostacoli e camminare in sicurezza. Al Livi ha trionfato la proposta “Eco T-shirt” di Marta la Vita, Laura Tofani, Sophie Sposito e Alessia Magherini, che hanno ideato una speciale maglietta che cambia colore grazie ad una pasticca inserita ne lavaggio per creare una moda eco-friendly riducendo i consumi. Per il Copernico sono stati premiati Claudio Castellani, Dilan Spinelli, Thomas Pentassuglia e Sofia Pasciuto con la start up “Rewater”, un sistema per reimpiegare in casa l'energia termica contenuta nelle acque calde che vengono scaricate dopo l'uso, e un secondo gruppo composto da Leonardo Capetta, Edoardo Mazzoni, Andrea Paoli e Antonio Polimeni, autori di “ALEA smart”, un frigorifero che fa la spesa da solo, programmato per non rimanere mai vuoto per una rete di distribuzione alimentare automatizzata fino al consumatore.

Le dichiarazioni

“Abbiamo unito due mondi, la scuola e il lavoro. Per una città laboriosa e manifatturiera come Prato, che ha fatto del lavoro la sua vocazione principale, premiazioni come queste hanno un valore elevatissimo – le parole del presidente della Provincia, Simone Calamai – La scuola ha un grande compito, aiutare i giovani nella costruzione delle loro capacità e competenze, e occasioni come questa, concessa dai Maestri del Lavoro, non fanno altro che incrementarne il valore, consentendo ai ragazzi di aggiungere alle competenze già assimilate nuove skill, come la capacità di porsi un obiettivo e del saper fare, immedesimandosi in quello che sarà il mondo del lavoro. Sono rimasto straordinariamente colpito dalle loro idee e ancora di più dalla loro attenzione e sensibilità verso temi importanti, a partire dalla sostenibilità ambientale. Ai ragazzi vanno i miei più sinceri complimenti e un grande augurio per il loro futuro". A Calamai fa eco Mauro Gori, console dei Maestri del Lavoro di Prato. "Gli obiettivi che ci poniamo riguardano il coinvolgimento dei giovani nel mondo del lavoro. Ci impegniamo a parlare di valori e comportamenti ma anche di aziende e di mercato, per contribuire a stilare un quadro più ampio possibile di opportunità professionali, consentendo loro di orientarsi nelle proprie scelte. I risultati sono sempre stati positivi, evidenziando come i giovani sono generalmente reattivi quando chiamati ad esprimersi per dimostrare le proprie potenzialità. Quest’anno gli allievi sono stati chiamati a riflettere sul “fare impresa” ed hanno dimostrato di iniziare a mettere in pratica quelle competenze trasversali importanti per il loro futuro”.

Francesco Bocchini