Spingere il distretto verso il futuro

 stato pubblicata sul sito web della Camera di Commercio di Pistoia e Prato la graduatoria delle aziende tessili del distretto che hanno ottenuto i finanziamenti messi in palio dal bando per la transizione ecologica digitale, il secondo bando relativo ai 10 milioni di euro di contributo straordinario per il distretto assegnati dal Governo Draghi nell’agosto 2022. Il terzo bando sarà presentato oggi dalle ore 9.30 alla Camera di commercio Pistoia-Prato (via del Romito 71) nell’evento "Verso il futuro del tessile: 10 milioni per innovazione e sostenibilità". Il bando ha stanziato un contributo che ammonta a 1 milione di euro con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità socio-ambientale della produzione e la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.