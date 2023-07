Spazzatura di ogni genere in via Marini "Adesso basta discariche a cielo aperto"

Continuano le segnalazioni dei cittadini per l’abbandono indiscriminato dei rifiuti in città. Sono tante le proteste, come quella invisata ieri mattina da una nostra lettrice, una cittadina-cronista arrabbiata per il degrado a cui deve assistere da tempo. La richiesta è di intervenire in modo deciso per risolvere finalmente il problema.

"Ho letto il vostro articolo in merito ai rifiuti lanciati in strada dal terrazzo in via Palarciano – si legge nella mail di Jessica – a questo proposito vorrei segnalare un’altra situazione di degrado presente sul nostro comune. Lavoro in via da Filicaia e mi capita di fare il tragitto a piedi passando da via Marini, sul marciapiede che costeggia la nuova pista ciclabile (dal liceo Livi fino a via da Filicaia passando per l’incrocio con via Strozzi) sono presenti rifiuti di ogni genere abbandonati a se stessi. Ogni giorno che passa il pattume aumenta, dal momento che ci sono cittadini che si sentono liberi di abbandonare spazzatura in maniera illecita laddove qualcuno prima di loro lo ha già fatto. Con l’arrivo delle alte temperature l’odore è nauseabondo e le strade sembrano discariche a cielo aperto. Ho segnalato più e più volte che in questa zona c’è un cattivo smaltimento dei rifiuti ma a questo punto non è più sufficiente rimuovere dalla strada (nei casi in cui è avvenuto) gli oggetti abbandonati; occorre un’azione mirata per la risoluzione del problema a lungo termine".