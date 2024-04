Spaccata al supermarket. Presa merce per 800 euro. Uno dei ladri è minorenne

Hanno spaccato la vetrata d’ingresso del supermarket e hanno "fatto la spesa" disponendo il tutto dentro alcuni borsoni. I rumori provenienti dal negozio, però, hanno insospettito i vicini di casa che, allarmati, hanno chiamato le forze dell’ordine. A finire in manette sono stati due giovanissimi, conosciuti alle forze dell’ordine, uno dei quali era addirittura minorenne.

Il colpo è stato messo a segno nella notte fra sabato e domenica in un supermercato in via Erbosa, zona Chinatown, dove è intervenuta una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri grazie ai cittadini che si sono accorti di quello che stava accadendo all’interno del locale.

La segnalazione al centralino dei carabinieri proveniva dagli abitanti della zona che hanno riferito di avere udito un forte rumore provenire dall’attività commerciale.

La pattuglia, giunta pochi minuti dopo, ha trovato all’interno del locale due ragazzi di origine

magrebina, uno del 1999, in Italia senza fissa dimora, pluripregiudicato e un minore del 2007,

pluripregiudicato anch’egli nonostante la giovane età.

Come appurato successivamente, i due hanno utilizzato un piede di porco per sradicare da terra un tombino che hanno usato come ariete per infrangere la vetrata di ingresso del locale. Una volta entrati nel negozio, hanno pensato a fare la spesa.

I due avevano già preparato in alcune borse, generi alimentari e oggetti vari, oltre a due biciclette che gli avrebbero garantito la fuga.

Il valore complessivo della merce che i balordi hanno provato a portare via dal negozio è di circa 800 euro.

Quando si sono visti scoperti, il minore si è sdraiato in terra arrendendosi mentre il maggiorenne ha opposto resistenza colpendo i militari.

Dopo una breve colluttazione, tuttavia, i militari sono riusciti a fermare anche il secondo ragazzo.

Quest’ultimo è stato arrestato o anche per resistenza e violenza, mentre il minore veniva denunciato all’autorità giudiziaria minorile di Firenze per tentato furto in concorso e porto di strumenti atti a offendere, in quanto aveva con sé un coltellino.