Spaccata al ristorante: "E’ la quarta volta. I ladri sono favoriti da un cantiere infinito"

Ci risiamo: per la quarta volta da giugno (cinque se si considera anche il colpo fallito), il ristorante "Ragiona" è stato vittima di un furto. E’ accaduto nella notte fra sabato e domenica, attorno alle 5, quando un ladro incappucciato - come mostrano le telecamere di cui è fornito il locale - si è introdotto all’interno puntando subito il fondo cassa (impossessandosi di circa 100 euro) e poi il frigo, dal quale ha sottratto alcune bottiglie di vini pregiati. Ad avvertire il titolare Andrea Cecchi, tornato a casa alle 2,30, è stata una donna che abita nella palazzina sopra all’attività di via del Melograno.

"Mi ha detto che qualcuno stava cercando di fare irruzione nel ristorante e che aveva già chiamato le forze dell’ordine. Il colpevole non è stato catturato davvero per un niente – spiega Cecchi – Prima ha provato a spaccare il vetro con un tombino, poi ha preso la porta a calci e spallate. Sono veramente abbattuto: il vero danno è che rischiamo di perdere tre giorni di incassi, dato che il vetraio arriverà non prima di lunedì sera (stasera per chi legge, nda)".

Secondo quanto raccontato dal ristoratore, il ladro avrebbe tentato di scassinare - fallendo - il bar San Francesco in precedenza, attorno alle 4,30, dove è immediatamente scattato l’allarme.

"La differenza rispetto al nostro caso è soprattutto una: quel locale non è invisibile come invece lo è il mio. Qui la strada è chiusa da anni a causa di un cantiere di una palazzina, che peraltro è abbandonato. La concessione scade fra 20 giorni circa, ma temo che la via non venga riaperta. In questo modo chiunque può agire indisturbato".

Tanto che in occasione di uno dei colpi degli scorsi mesi, i ladri utilizzarono gli attrezzi da lavoro del cantiere per fare irruzione all’interno del ristorante.

"Non solo, non essendoci passaggi i delinquenti si sentono più tranquilli. Così non possiamo andare avanti. Anche perché noi continuiamo a investire nelle misure di sicurezza, ma serve davvero a ben poco. Farò installare anche le inferriate, ma è necessario che la strada torni ad essere agibile e per questo mi appello all’amministrazione comunale". Tornado al furto dell’altra notte, secondo quanto emergerebbe dai primi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, il ladro potrebbe essere lo stesso che ha colpito nell’ultima settimana anche il ristorante Il Chicco d’Uva, la farmacia Lloyds di via Ferrucci, il Caffè Le 2 Terrazze e i negozi Agraria Pratese, Coripa e Wheelup. La modalità di azione è la stessa, così come, purtroppo, i danni provocati alle attività commerciali.

Francesco Bocchini