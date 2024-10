Sold-out il laboratorio sui cinque libri della vita

Posti esauriti per il laboratorio di Spazio B**K al Museo del Tessuto. Una giornata per imparare a guardare le scelte che la vita mette davanti e comprendere quelle degli altri con gli occhi di un bambino, elaborandole attraverso immagini e colori.

È quella che si è tenuta sabato scorso all’ex Campolmi per "un Prato di libri", il festival della lettura per bambini e ragazzi organizzato dall’associazione Il Geranio onlus. Gli spazi del museo hanno ospitato il corso di formazione dal titolo "Cavalca la tigre - Ma perché lui non sceglie mai come noi?" tenuto da Diletta Colombo di Spazio B**K, la libreria indipendente di libri illustrati con base a Milano che dal 2012 è un punto di riferimento nazionale nel settore.

L’iniziativa è andata sold out: sono 39 (il numero massimo consentito) i docenti, educatori, professionisti delle arti visive e dell’editoria, genitori o semplici curiosi che hanno avuto l’occasione di esplorare rischi e sicurezze delle scelte attraverso la dimensione giocosa e libera dei libri illustrati. Tramite i propri cinque libri illustrati preferiti, ciascuno ha condiviso con gli altri partecipanti le proprie esperienze. "Abbiamo messo in comune un grande mare di libri, tutti diversi, per lavorare sul concetto di condivisione – spiega Diletta Colombo – Ho chiesto poi ad ogni partecipante di scegliere un libro che sentisse vicino e uno che percepisse lontano, con l’obiettivo di smontare poi questa polarità e superare i propri confini ascoltando i racconti e le esperienze degli altri". "È stata una giornata molto stimolante, grazie alla capacità di Spazio B**K di coinvolgere i partecipanti in maniera intelligente e non banale - commenta Giulia Benelli, presidente dell’associazione Il Geranio e ideatrice di un Prato di libri -. Partendo dalle sollecitazioni dei presenti, ha fornito input per continuare poi a sviluppare la riflessione anche in futuro. Perciò non è una formazione che si chiude ma continua anche fuori dall’aula".

Un Prato di libri è realizzato con il sostegno e la partecipazione dei sette Comuni del territorio pratese, Provincia di Prato, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio.