Silli: "Il M5S scendiletto del Pd. Quell’accordo è un pateracchio"

Sul patto elettorale fra Pd e Movimento 5 Stelle interviene anche il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli (nella foto). "Come fa un elettore di sinistra a votare questo pateracchio?". Ma l’esponente di Noi Moderati rincara ulteriormente la dose. "Anche a Prato abbiamo appreso che la fantapolitica è diventata realtà – aggiunge –. Il Movimento 5 stelle da movimento anti sistema (salvo poi ammalarsi, per contagio, di tutti i malanni della politica “malata”, come i grillini la definivano) nella nostra città è diventato la stampella di un sistema di potere a parole prima da sempre aborrito. Insomma, dal vaffanculoDay nelle piazze il M5S è diventato lo scendiletto del Pd. Negli ultimi dieci anni di consiglio comunale – continua il sottosegretario Silli – abbiamo assistito ad un’opposizione dura, a volte anche becera, da parte dei consiglieri pentastellati.

Mi chiedo realmente come possa fare un elettore tradizionalmente di sinistra a votare questa accozzaglia".