Silli: «Fiducioso che Toti possa dimostrare la sua innocenza»

Prato, 7 maggio 2024 – «Sono umanamente addolorato nel profondo per il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti. Sono garantista fino in fondo: per me e la Costituzione si è colpevoli al terzo grado di giudizio. Sono fiducioso e auguro al governatore ligure tutto il bene possibile perché possa dimostrare in maniera celere la sua innocenza». Così il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, che alle elezioni del 2022 si era candidato con Noi moderati. «Ho lavorato fino ad un paio di anni fa insieme a Toti prima che lui si dedicasse soprattutto alla Liguria», aggiunge Silli che è l'unico candidato pratese a concorrere per un seggio al Parlamento Europeo in seguito all’accordo siglato da Forza Italia e Noi Moderati che prevede di presentare un’unica lista per le elezioni europee.