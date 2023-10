Si tradisce di fronte ai carabinieri. Preso con mezzo chilo di hashish

Lo stavano sentendo come testimone nell’ambito di un altro procedimento quando candidamente ha ammesso di fare uso di sostanze stupefacenti. Alla fine della serata, l’uomo si è ritrovato con le manette ai polsi per spaccio. E’ avvenuto nella serata di venerdì quando i carabinieri della tenenza di Montemurlo hanno arrestato un giovane di 23 anni di Montemurlo, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici in materia di droga.

Secondo quanto riferito, mentre veniva sentito a verbale in caserma dai militari su delega della magistratura per altro procedimento penale nel quale risultava come testimone, il giovane ha riferito di far uso di hashish e di detenerne una modica quantità presso la sua abitazione. Sulla base di queste dichiarazioni, i militari hanno deciso di eseguire una perquisizione nella sua abitazione rinvenendo 475 grammi di hashish suddiviso in cinque panetti di forma rettangolare sui quali era impressa su apposito ritaglio di carta incollato la scritta "milka" di colore blue. Sono stati trovati anche altri 155 grammi suddivisi in 16 pezzi avvolti in cellophane trasparente con nastro adesivo nero, per un totale di 630 grammi

di sostanza. Inoltre è stato rinvenuto materiale utile al confezionamento delle dosi, due bilancini elettronici di precisione e contati per 415 euro, il tutto è stato sequestrato.

L’uomo è comparso sabato mattina di fronte al giudice per il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto ma ha rimesso subito in libertà il giovane. "I carabinieri di Montemurlo hanno messo a segno un altro successo – spiegano dal comando di via Picasso – nell’incessante impegno al contrasto del traffico e dello spaccio di stupefacenti, questa volta aiutati dal fatto che l’uomo si è tradito con le sue stesse parole".