Si litiga su tutto. Non c’è un sentiero comune

Un alto tasso di litigiosità. Lo avevamo registrato più volte e in diversi periodi. Ieri si è toccato il record: su due temi particolarmente significativi per il nostro territorio il diverbio si è rincorso per tutto il giorno.

Protagonisti i maggiori partiti delle coalizioni di centrodestra, Fratelli d’Italia, e di centrosinistra, Partito democratico, attraverso i rappresentanti locali.

Dalla tarda mattinata è andata in scena la lite sui soldi spesi o non spesi per cancellare il rischio idrogeologico dopo l’alluvione del novembre 2023; nel pomeriggio si è acuita la lite sugli aiuti al settore Moda. Non c’è un sentiero comune in nome del sostegno al territorio. E i cittadini si allontanano sempre di più dalla politica.