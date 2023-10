Si finge un cliente e ruba 2.500 euro

Prato, 11 ottobre 2023 – Ha finto di voler comprare capi di abbigliamento e poi, con una scusa, è riuscito ad avvicinarsi all’ufficio e ad impossessarsi di più di 2.500 euro in contanti custoditi in un cassetto. Il ladro però è stato fermato dalla polizia che l’ha denunciato.

È tutto ieri sera in un pronto moda nel Macrolotto. Sul posto è intervenuta una volante dopo che una donna, di nazionalità cinese, che gestisce l'attività di pronto moda aveva segnalato alla centrale operativa di aver subito un furto da parte di un uomo che aveva simulato interesse per l'acquisto di capi. L'uomo, descritto nei particolari, si sarebbe allontanato con un furgone di colore bianco. Nel corso delle ricerche una volante ha visto un furgone corrispondente alla descrizione parcheggiato in piazza Abbe Pierre, con accanto un uomo che aveva appena con segnato una busta ad una donna, risultata poi essere la moglie.

Gli agenti hanno poi recuperato la busta che conteneva più di tremila euro in contanti, 2.600 dei quali raccolti in un elastico proprio come aveva denunciato la vittima del furto.

L'uomo, 50 anni, italiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per il reato di furto.