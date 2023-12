Si è spento Lemo Lomi. Era l’anima della Fartex

"L’importante sono le pezze". E’ la frase, ritornello di una vita trascorsa nella sua ditta – la Fartex a La Cartaia, nel comune di Vaiano – che Lemo Lomi, scomparso ieri all’età di novanta anni, diceva sempre ai familiari e ai dipendenti.

"Aveva appena compiuto 90 anni lo scorso ottobre – racconta il nipote Filippo Giagnoni, 25 anni, che ha preso le redini dell’azienda dal nonno – e l’abbiamo celebrato con una grande festa, proprio in ditta. Fino a una settimana fa era qui a dirigere le operazioni di ripulitura e di riassetto dopo l’alluvione del 2 novembre che aveva colpito in pieno La Cartaia e allagato i nostri capannoni".

Lemo Lomi, fondatore e timoniere, era rimasto lì a sistemare e a dire cosa fare nel piazzale della Fartex. "Era il suo stile di vita, trovava sempre una soluzione. Mi diceva sempre – continua Giagnoni – ’Filippo ricordati ogni giorno ci sarà sempre una pezza che ti insegnerà una lezione’. Lui non ha mai smesso di imparare, è questo l’esempio che ci ha lasciato. Negli ultimi cinque anni ho lavorato con lui fianco a fianco, per subentrare nella gestione della rifinizione e questo percorso ci ha permesso di proiettare l’azienda verso il futuro, cogliendo le sfide che si presentavano come il ricambio generazionale, la digitalizzazione e anche l’alluvione è diventata un ostacolo superato".

Lomi che abitava a Prato, a Santa Lucia, lascia la moglie Imperia Innocenti, le figlie Elena e Daniela Lomi, i nipoti Costanza e Filippo Giagnoni, Niccolò Landi.

E tutto il mondo dell’imprenditoria pratese e del distretto tessile della provincia piange questo novantenne, storico titolare della Fartex srl. Lomi ha guidato la rifinizione nella zona industriale della Valbisenzio per circa 50 anni. La salma è esposta nelle cappelle del commiato della Misericordia di Prato fino a domani mattina. Le esequie funebri si svolgeranno domani, alle 15, alla parrocchia Regina Pacis di Santa Lucia.

Elena Duranti