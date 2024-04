Si allarga la coalizione per Bugetti. Anche +Europa presenterà una lista

Si allarga ancora la coalizione che sostiene la candidatura di Ilaria Bugetti a sindaca di Prato. Anche +Europa ha detto sì al progetto dopo un incontro tra il segretario del Pd Marco Biagioni e il coordinatore regionale Federico Eligi e presenterà una propria lista.

"L’ingresso di +Europa consolida l’ampio fronte che sostiene Ilaria Bugetti come sindaca di Prato. Non posso che esprimere grande soddisfazione per il risultato che abbiamo raggiunto – sottolinea Biagioni – Per fare bene serve uno schieramento progressista forte anche nelle sue componenti liberaldemocratiche ed europeiste. Il sostegno di +Europa porterà nella coalizione contenuti e idee forti anche sul piano dei diritti civili e dei progetti europei".

"Mi fa molto piacere che si allarghi la coalizione, anche perché questo significa che il nostro programma vede la convergenza di un’altra forza di partito – sottolinea Ilaria Bugetti, candidata sindaca – Gli Stati Uniti d’Europa mi stanno molto a cuore e dunque trovare la convergenza su questi punti programmatici rappresenta per me un valore aggiunto. In questa campagna elettorale parleremo ancora di più d’Europa".

"Anche a Prato, come nel resto della Toscana, +Europa non ha voluto far mancare il proprio contributo per sconfiggere questa destra arrogante, populista e sovranista – chiude Eligi – Il nostro ingresso sarà utile per rafforzare la componente europeista, liberal-democratica e riformista".

