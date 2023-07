Shopping di notte Una serata per Cecco in centro storico Promozioni speciali

PRATO

Shopping di sera, sotto le stelle, in centro storico, pensando a Francesco Nuti. A poco più di un mese dalla scomparsa dell’attore e regista (12 giugno), stasera l’appuntamento con Prato Shopping Night sarà molto particolare. Ci sarà spazio infatti per un tributo a Nuti, un ricordo che si articolerà attraverso musica nei negozi, vecchie locandine e proiezioni di alcuni tra i suoi film più famosi. Non è tutto: la serata di shopping sarà particolare anche perché molti negozi proporranno sconti a chi si presenterà vestito a tema vintage.

Prato Shopping Night fa il bis dopo il successo di pubblico del primo appuntamento di giovedì scorso. I negozi resteranno aperti dalle 21 alle 24. L’iniziativa, che si svolge in concomitanza con il periodo dei saldi e con la pedonalizzazione del cuore della città, è il frutto della collaborazione tra Comune di Prato, Confcommercio e Confesercenti. Un modo per fare acquisti, secondo tradizione ormai consolidata, nelle ore più fresche della giornata ed a prezzo ridotto, ma anche per godere di percorsi di intrattenimento come quelli che rientrano nel "Luglio vintage", con appuntamenti previsti in via Muzzi e in via Guasti. Come detto, ci sarà anche la possibilità di avere sconti "a tema" vestendosi vintage.

Prato Shopping Night tornerà poi il 20 luglio, quando si terrà un mercato straordinario fino a mezzanotte in piazza Duomo, con operatori ambulanti di abbigliamento, accessori, calzature e oggettistica, e poi giovedì 27 luglio per la chiusura.

L’apprezzamento per l’iniziativa è confermato anche dai negozianti. È il caso di Lorenzo Melani, del negozio Rinascimento, all’angolo tra piazza Duomo e corso Mazzoni: "La prima serata – ricorda – è andata decisamente bene per noi. Adesso mi aspetto che possa proseguire ancora meglio, come un anno fa, quando siamo andati progressivamente in crescendo. Di sicuro non c’è paragone tra l’afflusso che registriamo la sera e quello del pomeriggio: questi appuntamenti fanno bene al commercio. Da incrementare, semmai, il versante degli eventi nelle vie e nelle piazze, per dare incentivi ulteriori". Caterina Mirra, della bottega Terra Mja, prioprio all’angolo tra via Muzzi e via Guasti, aggiunge: "La scorsa settimana è andata molto bene, abbiamo registrato un’ottima affluenza di clienti sia per l’aperitivo che per il dopo cena. Qui, poi, abbiamo instaurato una vera collaborazione tra attività. Portando un capo vecchio qualsiasi, come un jeans, al negozio Fran, loro lo fanno diventare una borsa. Successivamente puoi portarla al negozio Marge, a due passi, per personalizzarla. E nell’attesa vieni da noi per un cocktail. Una formula che ha funzionato molto, continuiamo a puntarci".