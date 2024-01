Sfratti, esplode l’allarme. Centinaia sono senza casa

Calano i contributi all’affitto mentre aumentano le richieste di sfratto. Prato maglia nera per l’emergenza abitativa - seconda città della Toscana per situazioni critiche - con 299 sfratti eseguiti nel 2022 (+ 205%), quadruplicati rispetto all’anno precedente. Secondo i dati del ministero dell’Interno anche che le richieste di esecuzione presentate agli ufficiali giudiziari sono in costante crescita con ben 883 pratiche (+181% rispetto al 2021). "Le previsioni per il 2024 sono preoccupanti – commenta il Sunia – perché ad una situazione già così drammatica dovremo aggiungere l’impatto che avranno sulle famiglie l’azzeramento del Fondo sostegno all’affitto e per la Morosità incolpevole e il taglio del Reddito di cittadinanza che prevedeva una integrazione per i cittadini in affitto, da parte dal Governo Meloni. Senza un’inversione di rotta, nelle politiche abitative, quello che ci aspetta per il 2024 è un aumento esponenziale degli sfratti anche nella nostra provincia".

Che a Prato la situazione sul fronte casa sia problematica, lo dimostra il numero delle domande per il contributo all’affitto 2023: sono state 950 ma, nonostante l’intervento con risorse proprie da parte del Comune di Prato (750.000 euro), mancano all’appello circa 200.000 euro. In media, facendo una semplice divisione, si tratta di 210 euro l’anno che verranno a mancare alle famiglie in situazione di disagio abitativo.

"L’emergenza abitativa pratese si sostanzia in altri numeri: la provincia Prato – scrive il Sunia – ha 1828 case popolari, all’ultimo posto fra le provincie per dotazione di Edilizia residenziale pubblica. Rispetto a questo è importante sottolineare un dato in contro tendenza con 57 nuovi alloggi in costruzione (dato al 2022), Prato è al terzo posto fra le province toscane per numero di alloggi Erp in costruzione (in valore assoluto) dietro a Firenze e Pisa. Anche rispetto al dato degli alloggi sfitti, che nella Lode Pratese che racchiude tutti Comuni della provincia di Prato, è pari a 214 alloggi è importante sottolineare che di queste 71 sono o in corso di manutenzione o con interventi già finanziati e 27 in disponibilità in procinto di essere assegnati. Elementi questi che connotano un’attenzione importante da parte dell’amministrazione comunale rispetto al problema degli alloggi sfitti di Erp. Altro elemento importante da sottolineare riguarda la percentuale di alloggi di Erp della Lode Pratese costruiti dopo l’anno 2000 che è pari al 7,2%".

Per tentare di rimettere al centro del dibattito politico le politiche abitative, il Sunia nazionale ha lanciato una petizione popolare per il diritto all’abitare che vede la Federazione di Prato impegnata in una raccolta di firme che si può sottoscrivere direttamente alla sede in piazza Mercatale il lunedì, mercoledì e giovedì mattina. L’8 gennaio invece un banchino sarà presente in piazza del Mercato nuovo dalle 10 alle 13.