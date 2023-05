Sfilata per i dipendenti Amazon sceglie Prato

Dove se non a Prato. Il colosso Amazon ha scelto una delle micro realtà pratesi, la Dalle Piane Cashmere, piccola azienda artigianale con 9 dipendenti che si occuperà della realizzazione dei venticinque capi dedicati alle storie dei propri dipendenti. Il progetto si concluderà in autunno con una sfilata. Tutto è partito a febbraio, quando Amazon ha chiesto a tutti i suoi 17.000 dipendenti in Italia di condividere le proprie passioni. Nell’arco di pochi giorni, in centinaia hanno risposto alla richiesta e hanno inviato racconti testuali, fotografici e video. Il materiale selezionato, diventerà capi di moda sostenibile grazie alla creatività degli studenti dello Ied di Roma, che già hanno iniziato a creare i venticinque abiti rappresentativi della vita di ciascun protagonista e alla maestria di Dalle Piane Cashemere con la produzione diretta del Maglificio Angorelle aperto nel 1988 a Prato di proprietà della famiglia Dondini. "Dal 2015 facciamo parte della vetrina del Made in Italy di Amazon e così siamo stati contattati per partecipare a questo progetto", spiega Leonardo Dondini, responsabile e-commerce Dalle Piane Cashmere. "È stata una bella soddisfazione, un progetto anche complesso perché produrre venticinque capi seguendo lo stile che deve rispecchiare la personalità di ciascuno non è semplice. È comunque una sfida avvincente e interessante che ci permette di confrontarci con l’Istituto europeo di design un grande stimolo". Oltre l’80% della produzione di Dalle Piane Cashemere viene venduta in tutto il mondo grazie all’e-commerce: Stati Uniti e Germania i principali mercati di riferimento.

Silvia Bini