Sfilata di auto e bici d’epoca

Auto e biciclette d’epoca in passerella nel week end a Carmignano. Dalle 14,30 di oggi via alla 2° "La Medicea Classic cars" con il ritrovo in viale Parenti dove ci sarà l’esposizione dei mezzi con valutazione da parte degli esperti. A seguire partenza del tour che percorrerà 40 km sul Montalbano. Apericena alle 19,30 e premiazioni. Domani, dalle 9,30 partenza del secondo tour di 70 km sempre fra le colline e alle 12,30 rientro per il pranzo al circolo "Il Galli". Sarà allestita anche una mostra di trattori d’epoca. Per informazioni: 346.7006083 (Federico).