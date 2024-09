Settembre Prato. Cristina D’Avena e il rush finale

Rush finale per Settembre a Prato, che in piazza del Mercato propone concerti gratuiti, stand enogastronomici, mercatini artigianali e giochi per bambini fino a domenica. Si parte da stasera, ore 21.30, quando sul palco di piazza del Mercato Nuovo ci sarà spazio per il metal, con la serata Metal Society. Nelle esibizioni si alterneranno cinque band (Mhela, Masarra, Agata, Fall as Leap, Funeral In Furs) pronte a dare spettacolo. Domani il protagonista del Settembre a Prato sarà invece il rock: le note dell’intramontabile Vasco Rossi saranno al centro della serata (inizio sempre 21.30, gli stand invece apriranno alle 19). Sul palco di piazza del Mercato Nuovo si esibirà ‘La Combriccola del Blasco’, storica tribute band con alle spalle migliaia di concerti e performance dedicate al rocker emiliano. Un gruppo capace sempre di riempire piazze e locali con le hit del cantautore emiliano. Il fine settimana sarà un crescendo di suoni e ritmi: venerdì direttamente dal Tenax di Firenze, Alex Neri farà ballare il pubblico con il suo dj set ad alto contenuto adrenalinico. Una serata adatta ai giovanissimi, ma anche a tutte le generazioni che sono cresciute andando a ballare nella discoteca fiorentina. Sabato sarà la volta di una delle guest-star del Settembre a Prato, probabilmente lo show più atteso dell’edizione 2024 della rassegna.

Sul palco salirà Cristina D’Avena, che porterà a Prato il suo mondo di sigle dei cartoni animati che hanno fatto crescere e cantare intere generazioni di giovani. Una serata che coinciderà con la finalissima della Palla Grossa 2024 e che quindi promette di riempire la piazza. "Le sigle dei cartoni animati cantate da lei diventano qualcosa di magico e ognuno di noi le ricorda", dice Paolo Sax, titolare di ‘Music Staff’, la società che organizza il Settembre a Prato. Domenica, infine, l’appuntamento di chiusura della manifestazione col ‘Mamamia Tour’. Una serata in cui sembrerà di stare in Versilia con l’energia e la musica dello storico locale di Torre del Lago che sbarca a Prato per uno show fatto di balli, musica e trasgressione. Tutte le serate sono a ingresso libero.