"Servono più camion". L’appello di Prestanti. I volontari regalano pane e alimentari

A Seano serve un aiuto per movimentare la gran mole di detriti che la temenda alluvione di giovedì scorso, 2 novembre, ha lasciato dietro di sé.

Oggi, intanto, riaprono tutte le scuole e le strade per raggiungerle sono state ripulite. Le scuole sono state visionate dai tecnici e sono tutte in sicurezza. Il punto di raccolta dei rifiuti rimane quello della Pista Rossa, al parcheggio Carrefour. Il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, fa un appello per trovare sia personale per scaricare i rifiuti sia qualche mezzo a disposizione, tipo camion, per raccogliere lungo i marciapiedi tutto quello che è stato accumulato e trasportarlo al punto di raccolta dove Alia provvederà al prelievo per lo smaltimento.

Chi volesse aiutare, deve contattare il numero 055 8750230. "Siamo al lavoro per ripartire – dice Prestanti – e all’incontro del ’Centro operativo comunale’ con la protezione civile nazionale, regionale e locale sono emerse queste priorità: lo smaltimento rifiuti, la sistemazione della viabilità, la pulizia delle strade e delle caditoie, il monitoraggio di ponti, argini e strade per la loro messa in sicurezza. Ai cittadini alluvionati consigliamo di fotografare tutti i beni danneggiati e di conservare le spese della documentazione fiscale degli acquisti effettuati a seguito dei danni, in attesa del bando per i risarcimenti. Voglio ancora ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno accesso una luce su Seano. E un caro abbraccio ai volontari, il vostro spirito, è stata la benzina e la forza che in queste dure giornate mi ha dato coraggio".

Sempre a Seano, alla Misericordia in piazza San Pietro, sono stati portati pane e altri generi di prima necessità, oltre a materiale per pulire: chi ne avesse bisogno può recarsi alla sede della Misericordia. La Misericordia continuerà poi a distribuire generi alimentari dalle 17 alle 18.30, all’angolo tra via Meucci e via Marconi, le zone alluvionate più distanti. Per chi è ancora senza energia elettrica deve chiamare entrambi questi due numeri: Enel 803500 e numero Emergenze 055.8750230 e tenere sottomano una bolletta Enel perché verrà richiesto il codice "Pod" per capire il problema, in quanto tutte le utenze sono state riattivate.

Ieri mattina, a Seano è arrivato il vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli: l’idea era quella di una visita domenicale ma da Quarrata è stato impossibile arrivare, per via degli allagamenti, e quindi ha rimandato alla giornata di ieri.

Il vescovo ha incontrato il nuovo parroco, don Stefano Soresina, alcuni cittadini e si è informato sui danni ed è rimasto molto colpito dalla devastazione della frazione, colpita duramente dalla tempesta e dall’esondazione del torrente Furba.

M. Serena Quercioli