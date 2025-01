Servizio civile, il bando per la Misericordia

Servizio civile, con il nuovo anno torna il bando anche per la Misericordia di Poggio a Caiano. E i posti quest’anno sono numerosi in tutte le realtà associative: oltre 100 nella rete della Misericordia di Prato, più quelli a disposizione nelle altre associazioni.

Alla Misericordia di Poggio a Caiano ci sono 6 posti: "E’ un’occasione da non perdere - spiega il presidente Sergio Campanelli - perché svolgere questo tipo di servizio è un’opportunità che cambia la vita. Non è una frase fatta ma la realtà che vive chi entra nelle Misericordie ed ha l’occasione di vedere da vicino cosa facciamo, nell’ambito dell’emergenza medica o dei servizi sociali. Il progetto del 2025 rimane “Sognate cose grandi“ perché il servizio civile aiuta anche a progettare il futuro degli studenti o di chi entrerà nel mondo del lavoro".

Il Servizio Civile Universale è riservato ai giovani fra i 18 e 28 anni, avrà una durata di 12 mesi, a fronte di impegno di 25 ore settimanali con un compenso mensile di 507,30 euro.

Prima di presentare la domanda è possibile anche informarsi in sede, vedere l’ambiente e conoscere i responsabili, recandosi in via Aldo Moro oppure fissando un appuntamento: 055.8777106.

Poi, le domande vanno presentate direttamente tramite la piattaforma online dello stato denominata DOL https://domandaonline.serviziocivile.it

Il bando scade alle 14 del 18 febbraio 2025.

Per maggiori informazioni e per un eventuale ausilio nella compilazione della domanda scrivere una mail a: [email protected]