Servizio 118, c’è il coordinatore

Nei giorni scorsi è stato conferito l’incarico di direzione della struttura semplice dipartimentale di emergenza territoriale 118 Prato al dottor Giorgio Giuliani. La scelta su Giuliani, che è stato direttore della struttura emergenza sanitaria territoriale 118 Firenze, è stata fatta dal collegio tecnico appositamente costituito per la valutazione delle domande pervenute da parte dei professionisti. La necessità di individuare un responsabile per la gestione di risorse umane e strumentali della rete territoriale del 118 è stata determinata dal pensionamento del precedente responsabile. Il dottor Giuliani è entrato in servizio il primo giugno e la durata dell’incarico è di cinque anni. Con il suo arrivo il numero dei medici del 118 presenti sul territorio non dovrebbe superare le dodici unità. Un numero risicato che lo scorso anno ha creato non poche difficoltà per la fruizione del diritto alle ferie e che ha aperto la strada, senza ritorno, della riorganizzazione delle forze sul territorio con tagli prima sulla postazione di Montemurlo e poi in quella di Vaiano. Una riorganizzazione del servizio di emergenza urgenza ancora in ballo e che non piace alle amministrazioni interessate.