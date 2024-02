Servizi scuola . Aumenti in vista per le famiglie

Tariffe per i servizi scolastici, a Poggio a Caiano aumenti in vista per le famiglie. Sono state approvate le tariffe per i cosiddetti "servizi a domanda" (mensa, trasporto scolastico e pre e post scuola) per l’anno 2024/2025 e ci saranno alcuni ritocchi, a causa dell’aumento dei costi di esercizio che l’amministrazione ha rilevato. Il buono mensa che fino a giugno costerà 3,60 euro (quota a carico della famiglia) dal prossimo anno scolastico verrà determinato in base all’Isee. Chi ha un Isee da zero a 3000 euro non pagherà niente, poi gli scaglioni saranno 6: ad esempio da 3001 a 5000 euro si pagherà 1 euro sino ad arrivare ad un massimo di 5 euro per Isee da 31.001 euro. La mensa riguarda gli studenti della scuola dell’infanzia e delle primarie statali. Il servizio di trasporto scolastico riservato ai soli residenti costerà 155 euro l’anno per andata e ritorno, un solo viaggio costerà 100 euro l’anno. Sino a quest’anno la tariffa era 145 euro andata e ritorno e 90 euro, un solo viaggio.