Oltre 130mila capi d’abbigliamento sequestrati a Prato

Controlli della Finanza

Prato, 21 marzo 2023 – Maxi sequestro a Prato nel settore dell’abbigliamento. Oltre 130.000 capi, del valore commerciale stimabile in oltre 500mila euro, sono stati trovati senza l'indicazione dei dati del produttore sia in etichetta che sul cartellino, in violazione di quanto previsto dal Codice del consumo. E’ quindi scattato il sequestro della guardia di finanza di Prato nel corso di una serie di controlli in nove “pronto moda” del distretto pratese.

Nei giorni scorsi analoghi controlli in altre 12 imprese avevano portato al sequestro di altri 100mila articoli. I controlli sono stati indirizzati a verificare il rispetto della normativa in materia di tracciabilità della filiera di produzione e commercializzazione degli articoli di abbigliamento pratesi, con specifico riferimento alle etichette riportate su ogni capo di abbigliamento esposto per la vendita, con l'obiettivo di rilevare irregolarità nell'indicazione del produttore o della composizione tessile dei prodotti, elementi fondamentali per garantire non solo gli standard qualitativi della produzione tessile.