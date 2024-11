Sempre in nome delle donne

Secondo anno sociale per la sezione pratese dell’associazione Fidapa (Federazione italiana Donne Arti Professioni Affari) presieduta da Catia Vannucci. Allo Sporting club primo incontro dell’annata 2024-2025 con presentazione del tema "Un’indipendenza economica delle donne" che sarà al centro delle iniziative nelle quali Fidapa vuole coinvolgere le associazioni del territorio per sviluppare azioni congiunte.

Fidapa punta ad incoraggiare le donne ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica del proprio Paese per valorizzare le competenze delle socie indirizzandole ad attività socioculturali per il miglioramento della vita lavorativa, per la promozione di rapporti amichevoli e collaborativi.

La sezione pratese di Fidapa da gennaio 2025 organizzerà incontri e iniziative sulla moda sostenibile nel rispetto dell’ambiente, per un consumo consapevole. E il messaggio sulla sostenibilità sempre più necessaria non può che partire da Prato, capitale del tessile in Italia.

Intanto a metà dicembre in calendario c’è l’incontro con il marchese Emilio della Fontanazza e il suo pluripremiato libro "Il palcoscenico della Marchesa. Una chic delle buone maniere", un viaggio nella vita avventurosa della madre dell’autore e nella sua villa tra arte, cultura, galateo, stile ed eleganza, con tanti curiosi aneddoti.