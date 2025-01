Sei gol di Bambagioni (Chessea). Autofficina Salva sempre in testa

L’Autofficina Salva prosegue la sua corsa in vetta alla classifica del campionato Opes Toscana Calcetto di calcio a 5, girone Castello dell’Imperatore, con un travolgente 8-2 contro i Red Phenomenal. Tra i protagonisti, spicca Alessio Sorisi, autore di ben cinque gol che lo confermano capocannoniere del campionato con 32 reti. A segno anche Lopes, Biancucci e Marrone per l’Autofficina, mentre per i Red le reti portano la firma di Castellani e Barni.

Con questo successo la capolista mantiene cinque punti di vantaggio su I Diavoli dei Balcani, a loro volta vincenti 7-0 contro la Casa del Popolo Bacchereto. In questo caso per la seconda della classe va annotato il poker di gol di Mehdihoxha, la doppietta di Qoku e la rete di Gega.

Scorrendo risultati e classifica, in terza piazza troviamo proprio il Bacchereto, mentre in quarta c’è il Chessea. Quest’ultimi sono reduci dal 6-3 ai danni dell’Fc Leo Pan. Serata memorabile per Lorenzo Bambagioni del Chessea, autore di tutte e sei i gol della quarta della classe.

Esce invece sconfitto l’Akatsuki, battuto dai Black Devils con un secco 3-1: al gol della bandiera di Bilotti rispondono Ballini, Calisai e Meleqi. L’Union Birrino, invece, supera il Manchester Figline Galciana con un convincente 4-2, grazie alle reti di Bognomini, Bigiarini e una doppietta di Fratoni. Per il Manchester, segnano Arcorio e Rosini. Lo Sporting Spurs ha osservato un turno di riposo.