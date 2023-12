Seconda giornata di open day in via Lavarone

Secondo giorno di open day della campagna vaccinale 2023/24 contro covid e influenza. L’appuntamento è per oggi al dipartimento di prevenzione di via Lavarone dalle 8.30 alle 12.30. Sarà possibile vaccinarsi gratuitamente in modalità open access semplicemente accedendo al centro. L’offerta gratuita della vaccinazione anti covid-19, con il nuovo vaccino aggiornato, sarà rivolta a tutta la popolazione generale di età superiore a 18 anni, oltre che alle categorie per le quali la vaccinazioni è raccomandata o consigliata dalla circolare del Ministero della Salute del 27 settembre scorso. In occasione della vaccinazione anti covid-19 verrà offerta anche la vaccinazione antinfluenzale alle fasce di popolazione per le quali è raccomandata dalle indicazioni ministeriali (anziani e fragili). Restano pienamente operative le altre modalità di somministrazione, ovvero quelle prenotate sul portale regionale e quelle presso il proprio medico di famiglia.

Regione Toscana e Asl hanno predisposto l’ampliamento della normale offerta dei centri di vaccinazione, estendendo gli orari di apertura di quelli già attivi nei capoluoghi di provincia e garantendo nelle zone distretto l’attivazione di almeno un punto vaccinale.

L’elenco e gli orari dei centri e dei punti di vaccinazione è consultabile sulla pagina del sito istituzionale della Regione dedicata alla campagna vaccinale: https://www.regione.toscana.it/-/vaccinarsi-contro-il-covid-19.