Seano unita in processione. L’ultima messa di don Moro

Seano in festa per una settimana e chiusura con i fuochi d’artificio e il saluto a don Ernesto Moro. Domenica c’è stato l’appuntamento più atteso: la "festa grossa" ovvero la processione storica di Gesù crocifisso, disteso su un carro ornato di fiori e accompagnato da oltre un centinaio di figuranti in costume e dai fedeli. E dopo le 23 lo spettacolo pirotecnico che ha chiuso la festa, dando appuntamento alla prossima edizione fra cinque anni. L’associazione "Festa Santissimo Crocifisso" ha portato avanti tante iniziative durante la settimana: concerti, cene, sport per ragazzi, lotteria ma soprattutto ha gestito ogni aspetto logistico e organizzativo della festa. "Stanchezza, stress, riunioni su riunioni, burocrazia a non finire, inviti, permessi, Pec e chi più ne ha più ne metta – dice Elena Lucarelli, presidente dell’associazione – è stato un anno tosto, molto tosto. I risultato però è questo: una bellissima ed emozionante festa. Un grazie va veramente a tutta l’associazione e ai volontari".

Per motivi di salute Edoardo Prestanti non ha potuto partecipare alla festa, l’ultima da sindaco: "Voglio ringraziare gli organizzatori e i volontari, avete unito il paese e tutta la comunità attorno ad una festa religiosa ma anche dal valore laico. Col cuore per le strade di Seano sono con voi". La messa domenicale è stata l’ultima per don Ernesto Moro, 80 anni, che dopo 37 anni lascia la parrocchia di San Pietro: tanta commozione fra i fedeli ma anche gioia perché la "festa grossa" è stata l’occasione per un saluto collettivo da parte di tutto il paese.

M.S.Q.