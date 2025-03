Scuole, la mensa vince il 1° posto. Il premio a Roma

Primo posto per la mensa di Qualità & Servizi nella classifica italiana di Foodinsider all’interno del 9° Rating dei menù scolastici. Foodinsider, lo ricordiamo, è un osservatorio sulle mense che ha avviato un’indagine annuale sulle mense scolastiche italiane.

Il riconoscimento è stato ritirato dal Comune di Carmignano a Palazzo Valentini a Roma a nome di tutti i comuni (Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano, Barberino di Mugello e Capannori), serviti dalla società municipalizzata, di proprietà dei sette Comuni.

"Il premio - dice il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti - è stato consegnato riconoscendo l’impegno costante nel promuovere un’alimentazione sana e sostenibile, valorizzando l’economia locale e trasformando la ristorazione scolastica in un motore di crescita per una vera comunità del cibo".

Gli elementi di eccellenza della Qualità & Servizi, valutati per la composizione dei pasti serviti agli studenti, sono molteplici: l’utilizzo prodotti biologici, il coinvolgenti comunità locali; il sostegno all’ agricoltura locale; il mantenimento della biodiversità locale; il recupero di specie e colture tradizionali; percorsi di educazione alimentare e riduzione degli sprechi alimentari.

Il Summit sulle mense è stato organizzato da Foodinsider in collaborazione con Città Metropolitana di Roma Capitale e rappresenta un appuntamento significativo per tutti coloro che credono in una ristorazione scolastica di qualità e nel suo ruolo fondamentale per il benessere delle future generazioni e del pianeta.

M. Serena Quercioli