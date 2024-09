Scuola, tutto pronto per il rientro. Da lunedì 750 alunni all’appello

Tutto pronto a Vaiano per accogliere circa 750, tra bambini e ragazzi, che frequentano l’Istituto comprensivo Bartolini.

"La scuola ha un ruolo centrale nella nostra comunità per questo, in collaborazione con la dirigente, siamo impegnati a garantire la migliore accoglienza per gli studenti e per le famiglie – mette in evidenza la sindaca Francesca Vivarelli con il vicesindaco Davide Puccianti, che ha la delega per i lavori pubblici e agli assessori alla scuola, Chiara Martini, e al patrimonio, Enzo Polidori – in questa fase abbiamo operato cercando di utilizzare nel modo più razionale possibile le risorse stanziate prima del nostro insediamento, avvenuto nel giugno scorso. Il Comune dispone di un numero limitato di dipendenti ma tutti hanno cercato di operare al meglio".

Complessivamente sono 749 i bambini iscritti tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Un numero importante ma significativamente in flessione rispetto agli 884 iscritti dello scorso anno scolastico (nel 2022 erano stati 950).

Già in classe per il nuovo anno scolastico, da lunedì scorso, i bambini dei nidi. La prima campanella per la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado è fissata, come previsto, per lunedì prossimo, 16 settembre, mentre il servizio mensa, inizierà il 23 settembre. "Sappiamo che si tratta di un servizio essenziale per molte famiglie quindi l’avvio è stato fissato nella prima data possibile", spiegano sindaca e assessori. Per garantire il regolare avvio delle scuole, il Comune di Vaiano ha messo in opera nei mesi estivi diversi lavori di manutenzione ordinaria. Si è provveduto a intervenire su infissi e finestre, per garantire un adeguato isolamento e sicurezza e sui servizi igienici, per i quali sono stati effettuati controlli e riparazioni. È inoltre in corso la revisione delle centrali termiche in tutti i plessi scolastici.

La manutenzione ha interessato ampiamente anche le aree esterne. Si è provveduto alla potatura degli alberi, al taglio dell’erba nei giardini di tutti i plessi scolastici, alla revisione e sistemazione dei giochi per i bambini.

Alla scuola materna de La Tignamica è stata eseguita la vuotatura e stuccatura delle fosse biologiche, mentre alla scuola di Sofignano sono stati ripristinati gli intonaci deteriorati ed è stata imbiancata la balza.

Intanto procedono i lavori per la realizzazione della nuova mensa e della biblioteca all’Istituto Bartolini. Siamo nella fase della sistemazione della parte impiantistica.