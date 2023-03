Scuola senza frontiere L’inglese che unisce

L’inglese si studia insieme agli studenti delle scuole della Romania, Turchia e Slovacchia. Le scuole primarie "Lorenzo Il Magnifico" e "De Amicis" di Poggio a Caiano stanno muovendo i primi passi verso il potenziamento dell’inglese per promuovere una consapevolezza della dimensione europea della società. L’anno scorso, lo ricordiamo, gli alunni della Lorenzo Il Magnifico inviarono una lettera di auguri alla Regina Elisabetta d’Inghilterra e a stretto giro di posta arrivò la risposta dalla segreteria di Buckingham Palace. Quest’anno ci sono due novità. "Il dirigente Lattanzi – spiegano le insegnanti del plesso - ha saputo ascoltare il bisogno di un rinnovamento, sentito dai docenti di inglese in primis, che hanno proposto quest’anno progetti e attività motivanti da attuare nelle proprie classi". A novembre è partito "eTwinning", attraverso una piattaforma informatica che coinvolge docenti e studenti di tutta Europa, facendoli collaborare in modo semplice, veloce e sicuro. La classe 1A, col progetto "Under the sea", collabora con scuole della Romania, Turchia e Slovacchia, utilizzando l’inglese per far conoscere gli animali che vivono nel mare e il loro ambiente. La seconda tappa punta sul docente madrelingua in classe con "Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn": "Dalla metà di marzo – spiega la docente Francesca Gradi - i bambini delle classi IV e V delle scuole primarie De Amicis e Il Magnifico, avranno l’opportunità di migliorare la comprensione e la produzione orale della lingua, interagendo in contesti comunicativi in cui essi stessi sono i protagonisti. Il docente madrelingua lavorerà 10 ore con ciascuna classe, al termine verranno documentate le attività che sono state svolte attraverso brevi video e foto".