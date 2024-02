"Scontro salvezza tra Circolo Prato 2010 e S. Espedito Napoli nel campionato di serie A1 di Tennis Tavolo"

Riparte il campionato di serie A1 di Tennis Tavolo e per il Circolo Prato 2010 è subito scontro salvezza. Oggi alle 16.30, alla Palestra Le Badie, il team pratese si giocherà una bella fetta di A1 contro il S. Espedito Napoli (diretta sul canale YouTube della Fitet) in uno scontro diretto per la permanenza nella massima serie. Le due squadre occupano l’ultimo posto con due punti e la gara di andata a Napoli finì in parità (3-3). La sfida arbitrata da Luca Mariotti si presenta come un autentico spareggio salvezza, anche se alla fine della regular season 4 giornate. La squadra pratese guidata dal tecnico Csaba Kun si presenterà al completo con i russi Sadi Ismailov e Taras Merzlikin, lo spagnolo Carlos Caballero e Alessandro Baciocchi. La squadra napoletana si affiderà a Francesco Palmieri classe 2002 e numero 46 della classifica italiana, al greco Riniotis, all’ungherese Kosida e al portoghese Da Silva.