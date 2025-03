"Sconfitta non meritata, peccato. Dobbiamo rimanere concentrati"

"Non meritavamo la sconfitta. Alcuni episodi hanno deciso la partita, purtroppo in negativo. C’è tanto rammarico e tanto dispiacere perché mi aspettavo un risultato diverso". Non nasconde la delusione Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il ko casalingo incassato contro il Lentigione: "Avevo visto bene i ragazzi in settimana, ma ci è mancato qualcosa rispetto all’ultima partita fatta, contro comunque un’ottima squadra come il Lentigione – insiste il tecnico amaranto -. Un po’ troppi giocatori sottotono rispetto alle ultime gare e quando abbassi il livello di troppi interpreti contro questo Lentigione, che ha corsa e qualità in ogni reparto, poi puoi pagare dazio. Ho visto comunque impegno e dedizione, ci è mancata un po’ di logica e freddezza in alcune situazioni e anche un pizzico di fortuna". La situazione di classifica, dopo questo ko, inevitabilmente si complica: "Dobbiamo rimanere concentrati. Non come in avvio di gara, quando abbiamo preso un gol evitabilissimo – conclude Settesoldi -. Poi però ci eravamo ripresi e stavamo facendo meglio di loro nel secondo tempo. Abbiamo fatto un’azione meravigliosa e la palla non è andata dentro. Il Lentigione ha segnato il gol vittoria poco dopo su calcio d’angolo. Peccato perché avremmo meritato di più, ma il campionato non è finito e adesso c’è già da pensare alla prossima partita in casa del Tuttocuoio per andare a prenderci dei punti pesanti".

L.M.