Scivolone dei Dragons. Union, bella in trasferta

Pala Toscanini ancora indigesto per i Dragons, che con l’abbordabile Folgore Fucecchio subiscono il loro secondo kappaò consecutivo in casa. Secondo posto conservato, comunque, sempre con sei punti di vantaggio sul gruppo delle terze di cui fa di nuovo parte l’Union Prato, corsara sul campo del Bottegone. Questa in sintesi la giornata, settima di ritorno, delle pratesi della serie C di basket maschile.

Analizzando i match in ordine di classifica, inopinata la sconfitta contro Fucecchio (63-71), con i Dragons, costretti ad inseguire gli ospiti per tutto il match, che nel finale accorciano grazie ai tiri da tre di Smecca e Pacini (58-61 a -2’14"), ma ben tre attacchi consecutivi per pareggiare o accorciare ulteriormente non funzionano. Questo il tabellino: Manfredini 15, Marini 4, Iardella 10, Banchelli, Staino, Berni 1, Rosati, Smecca 12, Salvadori 8, Marchesini, Pacini 13, Burgnich.

"I ragazzi sono stati bravi a creare ma le percentuali sono state quelle che sono state - spiega coach Pinelli -. Abbiamo comunque ancora un’ottima classifica e andiamo avanti con il nostro programma. Si stanno facendo i miracoli e continueremo a farli perché le idee non ci mancano ma da Prato mi aspetto di più se vogliamo fare un passo avanti ulteriore, specie per una società che sta tirando su dei ragazzi di Prato, non di altre città".

La Sim Tel Union Basket ha espugnato invece il campo del Bottegone. Punteggio finale 62-55 per la squadra di coach Paoletti. Il tabellino: Mendico 6, Vignozzi, Bellandi 13, Bogani 11, Corsi 10, Guasti 5, Cavicchi, Keita 1, Coltrinari 6, Bitossi 2, Gaffuri ne, Ghiarè 8.

"Vittoria importante – commenta Paoletti – che ci conferma nelle posizioni altissime della classifica e ci permette di ribaltare la differenza canestri e acquisire un ottimo margine sul nono posto. Per la seconda volta in stagione abbiamo subito meno di 60 punti".

