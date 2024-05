Sciopero nazionale trasporto pubblico: lunedì protesta per aumento salariale e riduzione orario

Attenzione allo sciopero del trasporto pubblico locale n programma lunedì, proclamato da Usb Lavoro Privato, Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti a livello nazionale del settore autoferrotranvieri. Lo sciopero riguarda l’intera giornata. La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane dipenderà dalle adesioni. Si ricorda che in caso di sciopero le fasce di garanzia del TPL prevedono che il servizio sia garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.4 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero è stato indetto per la richiesta di un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il trasporto pubblico locale.