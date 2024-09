"Schiamazzi fino a tardi ma nessuno fa nulla"

Schiamazzi notturni e l’impossibilità di riuscire a chiudere occhio. Siamo in via Santa Trinita, la sera affollata di giovani. "Abito in centro da due anni – dice un lettore – e mi chiedo perché sia tollerato che, in via Santa Trinita e nelle altre strade del centro, ogni notte della settimana, sia che sia un giorno festivo che feriale, gli schiamazzi vadano avanti fino alle 2 di notte. E tutti restano impuniti. Non è forse dovere della municipale vigilare sulla quiete pubblica? Io, cittadino e residente in centro storico, quando trovo una multa perché ho sostato mezz’ora in più rispetto a quanto indicato nel ticket, pago. Perché chi urla all’una di notte, negando il sonno a centinaia di persone, la passa liscia?". Il lettore racconta di aver chiamato più volte le forze dell’ordine ma che nessuno è mai intervenuto. Ha scritto anche alcune email ma la risposta è stata sempre la stessa: "Siamo sotto organico, non abbiamo nessuno da inviare". "Perché rispetto al controllo delle effrazioni stradali, non vedo lo stesso dispiegamento di agenti impegnati nel garantire la quiete notturna? – aggiunge – Capisco che sia meno remunerativo, ma mi sembra vergognoso fregarsene. Un cittadino non può dormire con la finestra aperta d’estate perché gli urlano sotto casa, è normale? Mi sembra una situazione indecente, e spero vengano presi provvedimenti al più presto".

Stessa situazione che si presenta in via Rosa Parks, a Chiesanuova, dove la strada è stata trasformata in una specie di autodromo con i ragazzini che fanno le corse con i motorini, urlano fino a tardi e si accaniscono contro i giochi dei bambini nel giardino pubblico.