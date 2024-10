Scende a rete l’orgoglio pratese con Tc Bisenzio Manteco e Tc Prato

Due squadre pratesi nel gruppo delle otto toscane presenti nel campionati di serie A1 e serie A2 di tennis, presentate ieri al Match Ball di Firenze. In serie A2 maschile nel girone 2 è stato inserito il Tc Bisenzio Manteco che all’esordio, dopodomani, avrà la trasferta contro il Ct Palermo 2. Poi un turno di riposo e nella terza giornata la selezione pratese affronterà in casa, domenica 20 ottobre, il Ct Zavaglia, prima di essere impegnata in due trasferte consecutive (27 ottobre e 3 novembre) al Ct Maglie e al Tc Scaligero. Ultime due sfide, entrambe casalinghe, contro Tc Genova (10 novembre) e Ronchi Verdi (17 novembre). "Il nostro club ha fatto l’esperienza della serie A1 lo scorso anno – spiega il vice presidente Lorenzo Pini –. E’ stato qualcosa di eccezionale: era la prima volta nella storia del Fabbricone. Ripartiamo con i nostri Bad Boys per fare il meglio possibile". Questa la rosa: Andrew Paulson, Imanol Lopez Morillo, Samuele PIeri, Andrea Milini Ribaldi, Cosimo Banti, Jacopo Stefanini, Gabriele Bonechi, Pietro Signorini, Neri Sanesi, Diego Callipo, Cesare Tartoni. Nel girone 2 di serie A2 femminile è inserita la formazione del Tc Prato che esordirà con due partite casalinghe il 13 e il 20 ottobre. "Il prossimo anno festeggeremo i 50 anni del club e sarebbe bello farlo nella massima serie – spiega Franco Mazzoni, ds del Tc Prato -. La squadra è confermata con le due straniere Dinu e Burillo, la presenza di Lucrezia Stefanini nelle sfide decisive, e Tatiana Pieri, Beatrice Ricci e Viola Turini determinanti nel campionato con le giovanissime Vittoria Vignolini e Virginia Lanzillo".

L.M.