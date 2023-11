Santarnecchi e la Waves Orchestra

Anche la diciottesima rassegna jazz di Viaccia "Sounds on Friday" è stata scompaginata nel suo calendario dagli eventi meteorologici: quello che doveva essere il concerto di chiusura con undici elementi della Waves Orchestra di Franco Santarnecchi sarà sul palco stasera alle 21,30 al Circolo La Libertà 1945 in via Pistoiese 659 e avrà la presenza di Carlotta Vettori, curatrice della rassegna, questa volta con i suoi flauti. Santarnecchi, pianista e polistrumentista, attualmente al fianco di Jovanotti, presenta il suo repertorio con brani originalmente scritti, arrangiati e diretti da lui. Santarnecchi non segue un canone stilistico preciso, ma usa generi e atmosfere musicali diverse in un rapido susseguirsi di emozioni. La formazione strumentale rappresenta il tentativo di riunire mondi musicali diversi e lontani tra loro. Orchestra con undici elementi di estrazione musicale diversa: Franco Santarnecchi alle tastiere, composizione e arrangiamenti, Titta Nesti voce, Carlotta Vettori flauto, Claudio Ingletti, Francesco Pantusa sax, Ellie Young violoncello elettrico, Franco Ceccanti alla chitarra, Valentina Bartoli tastiera, Leonardo Bettibasso, Beacon Martin e Gianni Apicella percussioni, Piero Borri alla batteria.

G.G.