Santa Trinita nel mirino. Controlli a tappeto . Multa a bar che vende alcolici ai minorenni

Hanno debuttato venerdì sera e sono proseguiti ieri sera i controlli ad "alto impatto" disposti dalla prefettura nell’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza in seguito agli ultimi episodi violenti e di degrado. Sorvegliata speciale è stata via Santa Trinita, da tempo nel mirino delle proteste di residenti e commercianti a causa delle cattive frequentazioni soprattutto nelle serate della movida. Il primo della serie di controlli è stato tenuto a battesimo dalla polizia municipale venerdì, mentre ieri è stata la volta dei carabinieri.

Venerdì una decina di agenti delle unità commerciale, investigativa e dei reparti territoriale centro e motociclisti della municipale hanno effettuato mirati controlli nel centro storico in generale, con particolare attenzione a via Santa Trinita. I controlli non hanno interessato sono le persone ma anche alcune attività di ristorazione. In questo ambito sono state riscontrate alcune violazioni di natura amministrativa.

In particolare al gestore del bar Medina, che si trova tra via Roma e via Santa Trinita, è stata contestata la vendita di alcolici a ragazzi minorenni che ha comportato sanzioni per un totale di 1000 euro. Il bar Medina è stato oggetto anche in passato di diversi controlli per le sue frequentazioni e per alcuni episodi movimentati accaduto al suo esterno. In passato è stato oggetto anche di chiusure da parte delle forze dell’ordine.

In un altro locale della zona, il Terzo Tempo, la polizia municipale ha riscontrato difformità nei limiti di occupazione del suolo pubblico.

Tutto sommato, la serata è stata tranquilla facendo tirare un sospiro di sollievo a residenti e commercianti che negli ultimi tempi avevano fatto diverse segnalazioni, soprattutto in Comune, in quanto la zona, soprattutto di sera, era diventata appannaggio di tossici, sbandati, ubriachi e spacciatori. Era stata la sindaca Ilaria Bugetti a portare all’attenzione del comitato in prefettura la situazione di via Santa Trinita dopo aver raccolto le lamentele dei cittadini.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, soprattutto nei fine settimana.

"Ringrazio il prefetto per aver accolto la nostra richiesta di attenzione e di potenziamento dei controlli – ha commentato la sindaca – La sinergia tra enti è fondamentale per attenuare e risolvere problemi complessi come la sicurezza cittadina. Credo molto nella collaborazione e nel lavoro di squadra. Noi facciamo la nostra parte direttamente attraverso la polizia municipale e indirettamente attraverso progetti volti a migliorare la vivibilità e il decoro del centro e di altre zone sensibili. Penso, ad esempio, agli operatori di strada e a notti di qualità. Non solo. Vogliamo farci carico anche del malessere che può nascondersi dietro certi comportamenti violenti dei giovani. E’ compito nostro stare vicino ai cittadini più fragili. Come ho sempre detto, non lasciamo indietro nessuno".

